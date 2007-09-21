Янукович залишає дестабілізацію після виборів на совісті опонентів

Партія регіонів не відмовиться від участі в дострокових парламентських виборах 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам у Краснодоні Луганської області.

«Партія регіонів сьогодні є лідером виборчої кампанії. Ми маємо найвищий рейтинг - так свідчить соціологія, і ми ніколи не змінимо своїх принципів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що основними принципами Партії регіонів є «відновлення справедливості і перемога тих політичних сил, які працюють на стабільність».

Лідер Партії регіонів упевнений, що його політична сила одержить значну перевагу на виборах.

«І ми як переможці виборів формуватимемо уряд. Будь-яка політична дестабілізація після виборів буде на совісті наших опонентів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Партія регіонів заявила, що не братиме участі «в авантюрі під назвою «Вибори-2007», якщо проти неї триватимуть провокації.