Герман думає, що регіонали ще не дозріли

Кандидат у народні депутати від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що заява її колег про вірогідну відмову Партії регіонів від участі у виборах "не визріла". Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Донецькому прес-клубі.

"Я вважаю, що ця заява не визріла. Це моє ставлення до цієї заяви", - сказала Г.ГЕРМАН. При цьому вона обмовилася, що висловлюючи свою думку, вона "робить так, щоб сказати правду і не наробити собі клопоту".

За її словами, "коли йшли дебати з цього питання між моїми колегами по фракції, я говорила про те, що подібні заяви треба робити тільки в найкритичніші моменти".

"Так, ми маємо бути готові, щоб вийти з передвиборного процесу, якщо ми побачимо, що Секретаріат Президента дійсно робить все, щоб зірвати ці вибори", - зазначила Г.ГЕРМАН.

Вона зазначила, що "коли ми говорили про методи, якими намагаються наші опоненти зірвати ці вибори, ми говорили про те, що, можливо, може наступити такий момент, коли ми просто вийдемо з виборів".

На її думку, "можливо, саме це стало причиною того, що один із моїх колег зробив таку різку заяву". При цьому вона додала, що "я вже говорила, що пан КИСЕЛЬОВ (кандидат у депутати від Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ - УНІАН) бачить далі і говорить про те, про що всі поки що мовчать, і я вважаю, що не можна девальвувати такі серйозні речі".

"Такі речі говоряться один раз або не говоряться взагалі", - наголосила Г.ГЕРМАН.

Вона ще раз зазначила, що її слова можуть викликати "нерозуміння серед колег", але вона "звикла говорити те, що думає", і висловила повну впевненість в участі і перемозі Партії регіонів на виборах.

"Я думаю, що ми не тільки підемо на вибори, ми переможемо на них. І вони не дочекаються, щоб ми пішли так легко з поля бою", - сказала Г.ГЕРМАН.