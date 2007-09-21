Литвин лякає: треба буде забути про Україну як державу, якщо...

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН сподівається, що після виборів склад парламенту зміниться і стане, нарешті, працездатним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку, таку заяву він оприлюднив під час перебування в Донецькій області.

За словами В.ЛИТВИНА, 30 вересня – це останній шанс для порятунку країни. «Якщо і ця Верховна Рада виявиться непрацездатною, то треба буде про Україну як державу забути, бо іншого парламенту вже не буде», - сказав В.ЛИТВИН.

Лідер Блоку Литвина закликав виборців прийти на дільниці і проголосувати за ту партію чи блок, яким вони справді симпатизують. «Потрібно, нарешті, наводити в країні порядок. Щоб у людей з’явилася впевненість у завтрашньому дні. Більше не можна жити відчуттям, що все тимчасове. Начебто і країна тимчасова і держава тимчасова, і ми всі в ній тимчасово», –додав В.ЛИТВИН.