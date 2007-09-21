У БЮТ вважають, що спікерське крісло можна купити за гроші

Блок Юлії Тимошенко має намір звернутися сьогодні до суду з позовом до голови Верховної Ради 5-го скликання, лідера Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА за розповсюдження ним інформації щодо нібито підкупу БЮТом виборців.

Як наголошується у заяві прес-служби БЮТ, переданій УНІАН, “Підкуп – це те, чим все життя займається МОРОЗ, який, не вагаючись, за тридцять срібників продав своїх виборців, знищив Соціалістичну партію та зробив зраду й продажність своєю другою натурою (а, можливо, й - першою)”.

Прес-служба Блоку Юлії Тимошенко, наголошує, що БЮТ не має потреби підкуповувати виборців, “оскільки ми впевнені у своїй перемозі і на, відміну від МОРОЗА, не зневажаємо людей, які нам довіряють”.

“За гроші можна купити спікерське крісло, а не довіру громадян”, - заявляє прес-служба БЮТ.

У Блоці Юлії Тимошенко переконані, що після виборів 30 вересня О.МОРОЗ “ходитиме по судах і проситиме вибачення за власну брехню”.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня під час зустрічі з представниками дипломатичних місій, які акредитовані в Україні, О.МОРОЗ заявив, що ситуація в Україні «розвивається в далеко не демократичний спосіб».

Зокрема, О.МОРОЗ зазначив, що в Україні здійснюється «підкуп членів виборчих комісій». У цьому він звинуватив БЮТ. За словами О.МОРОЗА, ця політична сила, зокрема у Дніпропетровській області, «платить по 700 грн. членам дільничних комісій, щоб вони забезпечили відповідний результат, а тим, хто агітуватиме на території області голосувати за цю політичну силу, - 1000 доларів за місяць».