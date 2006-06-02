Ющенко звільнив 14 голів райдержадміністрацій
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами звільнив 14 голів районних державних адміністрацій у 11 областях.
Зокрема, Президент звільнив:
Олега СОЛОДЯКА з посади голови Сокальської районної державної адміністрації,
Василя ХМІЛЯ - з посади голови Перемишлянської районної державної адміністрації,
Бориса ЗОЛОТНИКА - з посади голови Золочівської районної державної адміністрації,
Миколу РОМАНИШИНА - з посади голови Сколівської районної державної адміністрації (усі - Львівська область).
Також глава держави звільнив Миколу ПОЛОЖЕШНОГО з посади голови Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
Олексія УСЕНКА - з посади голови Жовтневої районної державної адміністрації Миколаївської області;
Миколу ГРИЦЕНКА - з посади голови Таращанської районної державної адміністрації Київської області;
Валерія РЕЗНІКА - з посади голови Гайворонської районної державної адміністрації Кіровоградської області;
Тодора РЕВЕГУ - з посади голови Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області;
Миколу ІВАНІВА - з посади голови Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області;
Петра ВОРОНУ - з посади голови Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області;
Анатолія ГРИЦЮКА - з посади голови Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області.
Крім того, за неналежне виконання службових обов`язків звільнено Володимира САЇКА з посади голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Миколу КОТКА - з посади голови Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області.
Укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.