Ющенко звільнив 14 голів райдержадміністрацій

20:18, 02 червня 2006
Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами звільнив 14 голів районних державних адміністрацій у 11 областях.

Зокрема, Президент звільнив:

Олега СОЛОДЯКА з посади голови Сокальської районної державної адміністрації,

Василя ХМІЛЯ - з посади голови Перемишлянської районної державної адміністрації,

Бориса ЗОЛОТНИКА - з посади голови Золочівської районної державної адміністрації,

Миколу РОМАНИШИНА - з посади голови Сколівської районної державної адміністрації (усі - Львівська область).

Також глава держави звільнив Миколу ПОЛОЖЕШНОГО з посади голови Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

Олексія УСЕНКА - з посади голови Жовтневої районної державної адміністрації Миколаївської області;

Миколу ГРИЦЕНКА - з посади голови Таращанської районної державної адміністрації Київської області;

Валерія РЕЗНІКА - з посади голови Гайворонської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

Тодора РЕВЕГУ - з посади голови Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області;

Миколу ІВАНІВА - з посади голови Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області;

Петра ВОРОНУ - з посади голови Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області;

Анатолія ГРИЦЮКА - з посади голови Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області.

Крім того, за неналежне виконання службових обов`язків звільнено Володимира САЇКА з посади голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Миколу КОТКА - з посади голови Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області.

Укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

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