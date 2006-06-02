Ющенко звільнив 14 голів райдержадміністрацій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами звільнив 14 голів районних державних адміністрацій у 11 областях. Зокрема, Президент звільнив: Олега СОЛОДЯКА з посади голови Сокальської районної державної адміністрації, Василя ХМІЛЯ - з посади голови Перемишлянської районної державної адміністрації, Бориса ЗОЛОТНИКА - з посади голови Золочівської районної державної адміністрації, Миколу РОМАНИШИНА - з посади голови Сколівської районної державної адміністрації (усі - Львівська область). Також глава держави звільнив Миколу ПОЛОЖЕШНОГО з посади голови Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області; Олексія УСЕНКА - з посади голови Жовтневої районної державної адміністрації Миколаївської області; Миколу ГРИЦЕНКА - з посади голови Таращанської районної державної адміністрації Київської області; Валерія РЕЗНІКА - з посади голови Гайворонської районної державної адміністрації Кіровоградської області; Тодора РЕВЕГУ - з посади голови Новоселицької районної державної адміністрації Чернівецької області; Миколу ІВАНІВА - з посади голови Нововоронцовської районної державної адміністрації Херсонської області; Петра ВОРОНУ - з посади голови Оржицької районної державної адміністрації Полтавської області; Анатолія ГРИЦЮКА - з посади голови Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області. Крім того, за неналежне виконання службових обов`язків звільнено Володимира САЇКА з посади голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Миколу КОТКА - з посади голови Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області. Укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

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