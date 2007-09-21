Євреї обрали Червоненка віце-президентом

Голова Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО обраний віце-президентом Єврейської громади України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ОДА, відповідне рішення було прийняте днями на з`їзді євреїв України.

З`їзд на 5 років продовжив повноваження голови Єврейської общини України Вадима РАБІНОВИЧА. Віце-президентом громади так само був обраний народний депутат України V скликання Ян ТАБАЧНИК. Головою опікунської ради єврейської громади України з`їзд обрав президента банку "Синтез" Олександра ЛОЙФЕНФЕЛЬДА, а головою Ради регіонів - харківського бізнесмена Вадима ВИШНЕВСЬКОГО.