Тимошенко засилає зятя в Донецьк

У суботу, 22 вересня, Донецьк відвідають один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов та зять лідера БЮТ Юлії Тимошенко Шон Карр.

Про це у п`ятницю повідомляє прес-служба.

Так, Турчинов проведе у Донецьку прес-конференцію, на якій обговорюватимуться питання суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні виборів та проблеми фальсифікації виборів-2007.

У свою чергу Шон Карр разом зі своїм гуртом DVS братиме участь в концерті "Рок-День!", де також виступатимуть молоді донецькі рок-гурти April та Vataga.

"Це наочно продемонструє спільність європейського та українського культурного простору!", - наголошується в прес-релізі.

По завершенню події "вперше відбудеться презентація нового відеокліпу гурту DVS на пісню Fallen Friends (Полеглі брати) режисерів Ігоря та Олександра Стеколенків, присвяченого українським шахтарям".

У презентації братимуть участь Київський Камерний ансамбль "Наполеон" та Донецький зведений хор.

Українська правда