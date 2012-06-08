Опозиція вимагає, щоб Азаров показав папір з американського суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Роман Забзалюк.

Він наголосив, що вчора М.Азаров дозволив собі зробити безпрецедентну заяву з обвинуваченнями щодо Ю.Тимошенко.

За словами народного депутата, глава уряду посилався на нібито якісь існуючі матеріали іноземного правосуддя. «Вчорашня заява прем’єр-міністра України Миколи Азарова остаточно підтвердила, що уряд перестав виконувати передбачені Конституцією свої функції і перейшов на обслуговування виборчих інтересів корумпованого клану Партії регіонів», - сказав він.

За словами Р.Забзалюка, опозиція вимагає від М.Азарова оприлюднити ті документи, на які він начебто посилався. «Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає від Миколи Азарова дати негайну відповідь, чи відомо йому про презумпцію невинуватості, де ви взяли ці матеріали, і на яких підставах ви обманюєте народ неіснуючими обвинуваченнями. Вимагаємо надати рішення будь-якого іноземного суду, в якому б Юлія Тимошенко обвинувачувалась в корупції», - сказав народний депутат.

Як повідомлялося, Микола Азаров, виступаючи у програмі громадського телеканалу Німеччини ARD, заявив, що колишня прем’єр Юлія Тимошенко не є політичним в’язнем.

При цьому, як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, він продемонстрував в ефірі копію рішення американського суду по справі ще одного колишнього прем’єр-міністра, Павла Лазаренка, в якому, як стверджує прес-служба, Тимошенко «визнана співучасницею екс-прем`єр-міністра».

«Я думаю, ви довіряєте американській юстиції – будь ласка, подивіться ось цей документ. Тут на кожній сторінці Тимошенко звинувачується в корупції», – цитує прес-служба слова Азарова.