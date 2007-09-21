Янукович повторює, що “Донбас порожняк не гонит”

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович на мітингу в місті Красний Луч Луганської області заявив зібранню, що свій похід до Одеської області він почне як Суворов: «Завтра я їду на Одещину. Почну з Ізмаїла – це місто, з якого полководець Суворов починав свій похід.» - сказав Янукович.

- Ми повинні робити все, щоб 30 вересня ми одержали переконливу перемогу. Ви згодні? - звернувся Янукович до учасників мітингу.

- Так! – лідерові ПР відповіли аплодисментами і свистом.

- Я можу сказати Одещині, що “Донбас порожняк не гонит”? Так? – продовжував питати Янукович у присутніх.

- Так! - відповіли йому знизу.