Янукович повторює, що “Донбас порожняк не гонит”
16:46, 21 вересня 2007Політика
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Лідер ПР повіз звістку на Одещину
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович на мітингу в місті Красний Луч Луганської області заявив зібранню, що свій похід до Одеської області він почне як Суворов: «Завтра я їду на Одещину. Почну з Ізмаїла – це місто, з якого полководець Суворов починав свій похід.» - сказав Янукович.
- Ми повинні робити все, щоб 30 вересня ми одержали переконливу перемогу. Ви згодні? - звернувся Янукович до учасників мітингу.
- Так! – лідерові ПР відповіли аплодисментами і свистом.
- Я можу сказати Одещині, що “Донбас порожняк не гонит”? Так? – продовжував питати Янукович у присутніх.
- Так! - відповіли йому знизу.
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