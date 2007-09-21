Герман натякає, що Тимошенко їздила в Лондон до Березовського

Член Партії регіонів Ганна Герман не виключає, що головною метою поїздки лідера БЮТ Юлії Тимошенко до Лондона була зустріч не з екс-прем`єром Британії Маргарет Тетчер, але з іншою людиною, "що вболіває за результати БЮТ на виборах".

"З огляду на відсутність Жанни Д`Арк, Юлія Тимошенко організувала зустріч з екс-прем`єром Великобританії Маргарет Тетчер", - відзначила Герман.

"Не виключено, що у Лондоні всюдисуща Юлія Володимирівна мала принаймні ще одну зустріч з людиною, яка щиро вболіває за результати її блоку на дострокових виборах 30 вересня і саме це було головною метою її вояжу до британської столиці", - додала вона.

При цьому "регіонал" зауважила: "Однак враховуючи, що в Інтернеті пам`ятних фото про зустріч з ним не розміщено, будемо вважати це лише нашим припущенням".

"Судячи з реляцій прес-служби БЮТ, Маргарет Тетчер вирішила взяти участь у виборчій кампанії БЮТ, оскільки заявила про готовність прибути в Київ особисто, щоб допомогти Юлії Володимирівні "захистити незалежність України", - відзначила Герман.

"Можна лише вітати Тимошенко з новим членом її команди, хоча, згадуючи довільні інтерпретації прес-служби БЮТ висловлювань генсекретаря Ради ЄС Хав`єра Солани щодо політичної перспективи Юлії Володимирівни, не важко припустити, що те саме спіткало і пані Тетчер", - додала вона.

Крім того, Герман зауважила, що "організатори зустрічі, напевно, подбали про те, щоб надана "залізній леді" інформація про її українську сподвижницю не була затьмарена певними не зовсім доречними подробицями".

"Очевидно, це не остання зустріч Тимошенко з відомими політичними діячами світу, які, за повідомленнями прес-служби БЮТ, висловлюватимуть готовність прибути на Майдан, щоб особистою присутністю в Україні підтримати надію української нації", - заявила "регіонал".

"А якщо всерйоз, то все це нагадує старий анекдот про лондонського хлопця, який умовив Джона Ленона привітатися з ним, коли той проходитиме повз нього зі своєю дівчиною. Кінцівку анекдоту не нагадуємо з етичних міркувань", - додала вона.

Як відомо, у Лондоні також живе російський олігарх Борис Березовський, якого пов`язують з Тимошенко, і який заявляє про підтримку демократичних сил в Україні, зокрема, у 2004 році.

Українська правда