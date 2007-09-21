Суд визнав Луценка непричетним до розкрадань у МВС
17:34, 21 вересня 2007Політика
792
За відсутністю доказів
Cуд визнав недостовірною інформацію щодо причетності Юрія Луценка до розкрадання державних коштів під час керування ним МВС. Про це у розмові з сайтом RAZOMрозповів представник Юрія Луценка у суді Віктор Василюк.
“ Суд виніс справедливе й законне рішення, яким визнав недостовірною інформацію щодо причетності Юрія Луценка до розкрадання державних коштів у розмірі більш, ніж 1,5 млрд. гривень під час керування МВС , - повідомив він. - Суд визнав цю інформацію недостовірною, тому що КРУ та МВС не надали жодного доказу, який би свідчив про достовірність такої інформації”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter