Суд визнав Луценка непричетним до розкрадань у МВС

Cуд визнав недостовірною інформацію щодо причетності Юрія Луценка до розкрадання державних коштів під час керування ним МВС. Про це у розмові з сайтом RAZOMрозповів представник Юрія Луценка у суді Віктор Василюк.

“ Суд виніс справедливе й законне рішення, яким визнав недостовірною інформацію щодо причетності Юрія Луценка до розкрадання державних коштів у розмірі більш, ніж 1,5 млрд. гривень під час керування МВС , - повідомив він. - Суд визнав цю інформацію недостовірною, тому що КРУ та МВС не надали жодного доказу, який би свідчив про достовірність такої інформації”.