Янукович ставиться до Тимошенко ”як мужик”

На мітингу в місті Ровеньки Луганській області прем’єр-міністр Віктор Янукович розповів історію про те, як, коли він був в опозиції, до його виборчого штабу "пробралася журналістка, красива молода жінка".

Тоді, за словами Януковича, вона запитала його, як він ставиться до Юлії Тимошенко, на що він відповів, що "до всіх красивих жінок ставиться як мужик".

"А як інакше може ставитися здоровий чоловік?", - запитав Янукович.

Далі, за його словами, журналістка уточнила, як він ставиться до Тимошенко-прем’єра.

"Я відповів, що як до корови на льоду. І це сталося тоді, коли вони каталися на льоду (на ковзанах, під час масового виїзду Кабміну Тимошенко на ковзанку) і по всьому світу розповідали, як вони успішно будують відносини зі світом і одночасно посварили нас з Росією", - розповів Янукович.

Українська правда