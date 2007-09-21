Янукович: новий парламент проголосує за бюджет-2008

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не має сумніву, що новий парламент проголосує за Державний бюджет на 2008 рік. Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі Луганського обласного телебачення.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЯНУКОВИЧА, гарантією цього є виборчі списки, які на 95% складаються з теперішніх народних депутатів. Окрім того, наголосив він, у бюджеті на наступний рік закладено реальні цифри і реальні програми.

Сьогодні в уряді, за оцінкою В.ЯНУКОВИЧА, найкращі менеджери і «це не уряд помаранчевих чи білого братства, який народу розказував казки, а займається економікою».

Під час свого виступу на мітингу у Луганську В.ЯНУКОВИЧ піддав нищівній критиці помаранчеві сили. За його оцінкою, в Україні “правила помаранчева орда, яка опустила економіку і зганьбила країну на весь світ та розсварила народ”. “Вони повинні отримати оцінку виборців, а вона буде не дуже втішною”, - переконаний лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив виборців, що у Партії регіонів достатньо сил і бажання відстояти народ і країну. Він також висловив упевненість, що Луганщина скаже своє слово і підтримає Партію регіонів.