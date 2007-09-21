Рішення суду: Партія регіонів не може вказувати, що казати Тимошенко

Окружний адміністративний суд міста Києва не задовольнив позов Партії регіонів щодо визнання протиправною критики проекту держбюджету лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, судді визнали критику Ю.ТИМОШЕНКО проекту Державного бюджету на 2008 рік законною, і не задовольнили позов Партії регіонів щодо визнання дій лідера БЮТ протиправними.

Розглянувши справу, суд дійшов висновку, що, критикуючи бюджет Віктора ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО діяла як публічний політик загальнонаціонального масштабу. Право лідера БЮТ на свободу висловлення поглядів гарантоване Конституцією України і Європейською конвенцією з захисту прав людини, і тому не може бути обмеженим Партією регіонів.

Прес-служба БЮТ нагадує, що 13 вересня в ефірі каналу «1+1» Ю.ТИМОШЕНКО розкритикувала проект Держбюджету–2008, розроблений урядом В.ЯНУКОВИЧА. Партія регіонів звернулася з позовом до суду, вважаючи такі висловлювання лідера БЮТ порушенням діючого законодавства, і просила суд заборонити БЮТ здійснювати подальшу агітацію.