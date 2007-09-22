ЦВК зробила Ющенку зауваження

Центральна виборча комісія зобов`язала Президента України Віктора ЮЩЕНКА утримуватися від політичної агітації перед достроковими виборами до Верховної Ради.

Про це вчора пізно увечері повідомив в прямому ефірі ІСТV член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Таким чином, скарга Соціалістичної партії щодо участі Президента у виборчій кампанії була частково задоволена. Згідно з рішенням ЦВК, відзначив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ, вказані дії В.ЮЩЕНКА "несумісні зі статусом глави держави".

Член ЦВК пояснив, що рішення Центрвиборчкому стосувалося участі В.ЮЩЕНКА в агітаційній акції блоку "Наша Україна - Народна самооборона" в Івано-Франківську.

"За" таке рішення проголосували 8 провладних членів ЦВК, "проти" - 7 опозиційних.