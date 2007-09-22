Янукович прибув на Одещину, а ввечері ще встигне до Севастополя
09:58, 22 вересня 2007Політика
526
(програма передвиборчої поїздки на день)
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прибув сьогодні до Одеської області з передвиборчою поїздкою.
Як передає кореспондент УНІАН, В.Янукович відвідає міста Ізмаїл, Татарбунари, Білгород-Дністровський та Одесу, де проведе мітинги.
Сьогодні ж після візиту на Одещину В.Янукович відвідає Севастополь, де також візьме участь у мітингу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter