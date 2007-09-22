Янукович прибув на Одещину, а ввечері ще встигне до Севастополя

09:58, 22 вересня 2007
Політика
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(програма передвиборчої поїздки на день)

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прибув сьогодні до Одеської області з передвиборчою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, В.Янукович відвідає міста Ізмаїл, Татарбунари, Білгород-Дністровський та Одесу, де проведе мітинги.

Сьогодні ж після візиту на Одещину В.Янукович відвідає Севастополь, де також візьме участь у мітингу.

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