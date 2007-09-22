Дії Ющенка не відповідають вимогам закону (оновлено)

Центральна виборча комісія зобов’язала Президента України Віктора ЮЩЕНКА утримуватися від участі в передвиборчій агітації під час виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Центвиборчком прийняв вчора під час засідання, розглядаючи скаргу Соціалістичної партії України на порушення виборчого законодавства в частині ведення передвиборної агітації Президентом України, блоком «Наша Україна – Народна Самооборона».

Зокрема, СПУ у своїй скарзі просила Центвиборчком визнати дії Президента, як посадової особи, щодо ведення передвиборчої агітації як втручання у виборчий процес, а також упередженим ставленням щодо окремих суб’єктів виборчого процесу.

ЦВК задовольнила відповідну скаргу СПУ частково. Зокрема, Центвиборчком визнав дії Президента щодо участі у передвиборчій агітації у формі публічних закликів голосувати за НУ-НС такими, що не відповідають вимогам закону.

Крім того, ЦВК вважає, що такі дії Президента є порушенням виборчого права громадян і їх законних інтересів та несумісні зі статусом глави держави.

У задоволенні інших вимог СПУ Центвиборчком відмовив.

“За” прийняття відповідної постанови проголосували 8 членів ЦВК, 7 членів – проти.