Регіони попереджають Ющенка: довіра до виборів під загрозою

Президія Політради Партії регіонів закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА запобігати діям, спрямованим на підрив виборчого процесу його політичними представниками.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

Зокрема, за словами авторів заяви, «зараз довіра до виборчого процесу під загрозою”. При цьому Президія Політради Партії регіонів заявляє, що до неї надійшла інформація, що “помаранчеві партії надають вказівки своїм представникам в окружних виборчих комісіях не підписувати протоколи з результатами виборів 30 вересня”.

У зв’язку з цим Президія Політради Партії регіонів звертається до Президента з вимогою здійснити заходи, що гарантують недопущення таких порушень. “Громадяни, які давали такі розпорядження, незалежно від адміністративної посади, яку обіймають, чи політичного статусу, мають понести відповідне покарання, а їх прізвища мають стати відомими громадськості.

Також Президія Політради Партії регіонів висловила стурбованість тим фактом, що Президент особисто бере активну участь у виборчому процесі, тим самим порушуючи свій обов’язок Президента. Тому Президія Політради Партії регіонів закликала Президента утриматися від подібних дій та зосередитися на його зобов’язанні забезпечити чесні та справедливі вибори.

«Як Глава Держави, який тримає у своїх руках важелі впливу на політичні процеси, Ви повинні були б утриматися від участі в пропагандистських передвиборних кампаніях будь-якої політичної сили», наголошується у заяві Президії Політради Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Центральна виборча комісія зобов’язала Президента утримуватися від участі в передвиборчій агітації під час виборчого процесу.

Зокрема, Центвиборчком визнав дії Президента щодо участі у передвиборчій агітації у формі публічних закликів голосувати за блок “Наша Україна – Народна самооборона” такими, що не відповідають вимогам закону.

Крім того, ЦВК вважає, що такі дії Президента є порушенням виборчого права громадян і їх законних інтересів та несумісні зі статусом глави держави.