Ющенко - Януковичу: на злодієві шапка горить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає звинувачення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА щодо тиску на членів дільничних виборчих комісій і зазначає, що «що на злодієві шапка горить».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому, коментуючи вчорашній відкритий лист В.ЯНУКОВИЧА до нього.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що хоче одразу відповісти на цей лист.

«Передайте Віктору Федоровичу, що я лист його отримав, і мене дивує, що ця людина звинувачує Президента в антиконституційних діях і в недостатку моралі», - зауважив глава держави.

«Це говорить та людина, яка два з половиною роки тому отримала через фальсифікацію сотні тисяч, а то й мільйони фальсифікованих бюлетенів (президентські вибори 2004 року - УНІАН). Мене звинувачує та людина, яка у моєму кабінеті підписала Універсал національної єдності і дала слово, що більше не буде підніматися питання ні НАТО, ні російської мови», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО при цьому висловив жаль, що В.ЯНУКОВИЧ відмовився від усього, під чим підписався в Універсалі національної єдності.

«Все, що він підписував, все, що він говорив, є не обов’язковими словами. І мені прикро це сьогодні констатувати», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО порадив В.ЯНУКОВИЧУ самому повернутися до законних і моральних дій.

«Ви знаєте, я обличчя своє втратив для того, щоб в цій країні ніколи не було фальсифікацій, щоб тут була демократія», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент запевнив, що в Україні будуть дотримуватись закону всі, в тому числі і прем’єр-міністр, і повернення назад не буде. «ЯНУКОВИЧ і його партнери будуть жити за законом в цій країні. На них буде поширюватись закон, в тому числі й виборчий», - сказав Президент.

«Я ні на крок не відступлю від Конституції, те, що дискредитували парламент, це робота трьох людей – ЯНУКОВИЧА, МОРОЗА і СИМОНЕНКА – вони відправили український парламент у відставку», - заявив глава держави.

Він не виключив, що політична сила, яка піднімає галас навколо фальсифікації, хоче, по-перше, дезінформувати виборців, щоб вони втратили надію на краще – «щоб у людей опустилися руки, щоб вони схилили голови, щоб вони знову опинилися в 2004-му”. По-друге, Президент припускає, що ті, хто сьогодні говорить про фальсифікацію, «очевидно, вже добре її запланували – на злодієві завжди шапка горить».

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня В.ЯНУКОВИЧ у відкритому листі до В.ЮЩЕНКА заявив, що Президент порушує досягнуті домовленості, українське законодавство, а також - моральні норми у політиці.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “зараз довіра до виборчого процесу під загрозою”. “Я висловлюю публічний протест через занепокоєність стосовно отриманої мною інформації про вказівки щодо порушення цілісності виборчого процесу. Як стало відомо, керівництво виборчих штабів Блоку „Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Юлії Тимошенко надає вказівки своїм представникам у дільничних комісіях не підписувати протоколи за підсумками голосування 30 вересня”.

“У першу чергу, це стосується тих дільниць, де, як свідчать попередні соціологічні дані, може бути високим результат Партії регіонів. За інформацією, яка надійшла до Партії регіонів, відповідні доручення вже спрямовані у штаби опозиційних сил на місцях”, - сказано в листі лідера Партії регіонів до Президента України.