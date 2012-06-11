Донька Тимошенко заявляє, що Кокс і Квасневський хочуть бачити її матір

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.Тимошенко сказала сьогодні після зустрічі з місією Європарламенту в Києві.

«Вони сказали, що намагатимуться просити владу, щоб зустрітися з мамою, але чи дасть їй таку можливість влада, не зрозуміло», - сказала Є.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, П.Кокс і А.Квасневський прибули сьогодні до Києва.

Згідно з домовленістю Президента Європарламенту Мартіна Шульца і прем`єр-міністра Миколи Азарова, П.Кокс і А.Квасневський стежитимуть від ЄП за судовими процесами над Ю.Тимошенко. Вони матимуть доступ до всіх документів справи, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Європарламент, у свою чергу, подаватиме юридичну і логістичну підтримку в їхній роботі.

Сьогодні П.Кокс і А.Квасневський провели зустріч з дочкою екс-прем`єра Ю.Тимошенко Євгенією, заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирею і захисником екс-прем`єра Сергієм Власенком з питання визначення повноважень місії Європарламенту в процесі спостереження за судовими процесами над колишнім главою уряду України.