Мороз подарував храму антикварну ікону

Голова Верховної Ради V скликання, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ подарував Троїцькому кафедральному собору міста Чернігів старовинну ікону з власної колекції антикварних речей.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ відвідав цей храм сьогодні, у день Святителя Феодосія Чернігівського, що вважається покровителем обласного центру.

Після цього О.МОРОЗ, скоротивши свій графік перебування у Чернігові (планувалося, що лідер СПУ візьме участь в урочистостях з нагоди 1100-річчя літописного міста), відбув до Прилук, мешканці якого також сьогодні відзначають День міста.

Як повідомили в Чернігівському обласному комітеті СПУ, під час святкування Дня Прилук О.МОРОЗ взяв участь у відкритті пам’ятника Тарасу Шевченку-художнику. Наразі О.МОРОЗ перебуває у Ніжині, де проходить його зустріч з громадськістю та студентами Ніжинського державного педагогічного університету імені Гоголя.