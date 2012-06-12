Кличко претендує на 4 мажоритарні округи в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від партії «Батьківщина» Юрій Одарченко, коментуючи вчора хід переговорів між Об’єднаною опозицією та партією УДАР щодо можливості розподілу мажоритарних округів.

«Переговори продовжуються, але ми вже пройшли перший етап. Станом на сьогодні партія УДАР висловила бажання мати 4 мажоритарних округи», - сказав Ю.Одарченко.

Зокрема, додав він, УДАР «висловив свої пропозиції стосовно кандидатур Коваленко, Страннікова, Закревської і Рени Назарової».