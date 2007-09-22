Катеринчук: регіонали можуть скористатися методами помаранчевих

Один з лідерів блоку «Наша Україна-Народна самооборона», Микола КАТЕРИНЧУК прогнозує, що у випадку програшу на виборах Партія регіонів зможе застосувати методи, які використали «помаранчеві» у 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Рівненської облдержтелерадіокомпанії.

Зокрема, відповідаючи на запитання щодо заяв лідерів «регіоналів» про можливий зрив виборів та нібито підготовку фальсифікацій їх результатів з боку Секретаріату Президента, М.КАТЕРИНЧУК сказав: «Вони хочуть виходити у нашому варіанті 2004 року, коли ми встановили факти фальсифікації виборів і люди вийшли на Майдан».

За його словами , якщо «регіонами» відчують, що можуть програти, вони «запустять цей варіант через майдани, через акції протесту - тільки для того, щоб Кабінет Міністрів Віктора ЯНУКОВИЧА якомога більше просидів у цих кріслах». На думку М.КАТЕРИНЧУКА, представники Партії регіонів хочуть якнайдовше просидіти у цих кріслах для того, щоб при відсутності в парламенті опозиційних сил безконтрольно розпоряджатися державним бюджетом.

М.КАТЕРИНЧУК приїхав на Рівненщину у складі керівної команди блоку «Наша Україна - Народна самооборона» на чолі з його лідером Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Крім Ю.ЛУЦЕНКА та М.КАТЕРИНЧУКА, з мешканцями області зустрічаються також «другий номер» виборчого списку блоку В’ячеслав КИРИЛЕНКО, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО та інші політики. Представники «помаранчевих» уже побували у райцентрах Сарни, Костопіль, Дубно, Здолбунів, у місті атомників РАЕС Кузнецовську. О 19-й год. на майдані Незалежності у Рівному заплановано зустріч Ю.ЛУЦЕНКА із земляками.