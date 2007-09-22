Яценюк поїхав до Нью-Йорка

22 вересня міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відбув до Нью-Йорка для участі у 62-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Як повідомив УНІАН речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, під час перебування в Нью-Йорку міністр зустрінеться з Головою 62-ї сесії ГА ООН С.Керімом та Генеральним секретарем Ради Європи Т.ДЕВІСОМ. Глава делегації виступить на зустрічі високого рівня з питань зміни клімату та візьме участь у відкритті загальних дебатів сесії.

Планується також, що міністр передасть заступнику Генерального секретаря ООН ратифікаційні грамоти щодо депонування Україною “Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму” та “Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі”.

А.ЯЦЕНЮК проведе також низку двосторонніх зустрічей з керівниками зовнішньополітичних відомств інших держав.

Крім того, у ході візиту глава українського зовнішньополітичного відомства зустрінеться з керівництвом організацій української діаспори, представниками бізнесових і політологічних кіл США, керівниками провідних американських інвестиційних фондів, а також виступить перед студентсько-викладацьким складом Колумбійського університету.

Українська делегація перебуватиме в Нью-Йорку до 26 вересня ц.р.