Литвин виключає проведення референдумів після виборів

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН виключає проведення будь-яких референдумів після виборів до Верховної Ради, які відбудуться 30 вересня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Чернівцях.

«В осяяній перспективі, після виборів, референдумів не буде», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, проведення референдумів, які пропонують партії та блоки, що беруть участь у виборах, є передвиборчим ходом. «Робиться розрахунок, що виборець буде голосувати за ту політичну силу, яка пропонує референдум», - сказав В. Литвин.

На його думку, якби лідери цих політичних сил насправді мали намір провести референдум, то спершу внесли б зміни до законодавства, яке регулює цю процедуру. Лідер Блоку Литвина переконаний, що без цих законодавчих змін, які мають стосуватися як самого Закону про референдум, так і про Центральну виборчу комісію та Конституційний Суд, провести референдум неможливо. «Якщо дотримуватися правових засад, то зараз провести референдум неможливо», – зауважив В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що сам він є прихильником того, щоб через референдум консультуватися з людьми з приводу тих чи інших питань. «З ключових питань влада повинна радитися з людьми», – зазначив В.ЛИТВИН.