Янукович залишає ставлення до закону і Конституції на совісті Ющенка

Лідер Партії регіонів України Віктор ЯНУКОВBЧ задоволений рішенням Центральної виборчої комісії зобов`язати Президента України Віктора ЮЩЕНКА утриматися від участі в передвиборчій агітації під час виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив журналістам в Одесі.

«Я думаю, що воно (рішення ЦВК – УНІАН) очевидне. І будь-яка людина, яка вміє читати закон, розуміє, що Президент не має права приймати бык тієї або іншої партії. Але це його питання – його ставлення до закону і Конституції», - сказав лідер Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК зобов`язала Президента утриматися від участі в передвиборчій агітації. Відповідне рішення Центрвиборчком ухвалив вчора під час засідання, розглядаючи скаргу Соціалістичної партії України на порушення виборчого законодавства в частині ведення передвиборної агітації Президентом України, блоком «Наша Україна – Народна самооборона».

ЦВК задовольнила її частково. Зокрема, Центрвиборчком визнав дії Президента щодо участі в передвиборчій агітації у формі публічних закликів голосувати за НУ-НС такими, що не відповідають вимогам закону.

Крім того, ЦВК вважає, що такі дії Президента є порушенням виборчого права громадян і їхных законних інтересів і несумісні зі статусом Глави держави.