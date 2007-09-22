Янукович вражений, що у США не бачать, що зробили помаранчеві в Україні

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вражений останньою резолюцією Сенату США, в якій він заявив про необхідність зберегти завоювання України, одержані під час помаранчевої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Севастополі на мітингу на підтримку ПР.

«Коли я побачив, що американський Сенат підтримав створення демократичної помаранчевої коаліції, я був уражений, що така освічена країна не читає і не бачить, що зробили помаранчеві в Україні», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США на засіданні п`ятницю одноголосно прийняв резолюцію, в якій висловлюється підтримка завоюванням "помаранчевої революції" в Україні і підкреслюються зобов`язання США продовжувати сприяння українському демократичному процесу.

При цьому сенатори закликали українських лідерів "подолати колишні розбіжності і працювати спільно для зміцнення економічної і політичної стабільності в країні".

У резолюції наголошується також, що "народ України успішно створив вільну пресу, що зміцнюється, дедалі більш незалежну судову систему, а також поважає права людини і верховенство закону, які зміцнюють свободу, стабільність і процвітання".