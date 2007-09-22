Кириленко: в Харківській області в списках тисячі людей, старших 120 років

Голова Політради блоку “Наша Україна-Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає, що Партія регіонів, заявляючи про можливість фальсифікацій на виборах, сама їх і готує.

“Злодій, стягнувши шапку, щоб відволікти увагу людей, кричить: тримай злодія! І той, хто говорить про можливість фальсифікацій, мабуть, їх сам і готує”, - сказав, зокрема, В.КИРИЛЕНКО в ефірі Рівненського телебачення, повідомляє прес-служба НУ-НС.

“Заяви ЯНУКОВИЧА про можливі фальсифікації без наведення конкретних фактів спрямовані на те, щоб сформувати громадську думку, що в разі програшу “регіоналів” вибори буде оголошено сфальсифікованими”, - наголосив він.

В.КИРИЛЕНКО нагадав про зафіксовані правоохоронними органами факти: “Наприклад, в Харківській області вже внесено в списки виборців тисячі “мертвих душ” - людей, яким понад 120 років”. Він зауважив, що списки формуються місцевими органами влади, а у Харківські області більшість у місцевих радах належить Партії регіонів.

За його словами, причини таких заяв “регіоналів” - падіння рівня підтримки Партії регіонів: “У ЯНУКОВИЧА в голові не вкладається, що він може бути в опозиції. Звідси й такі істеричні заяви”.

“Щоб провести чесні і прозорі виборі, потрібні не заяви, не заклики, не істерики, не якісь там кодекси, пропоновані ЯНУКОВИЧЕМ, а механізм взаємного контролю між політичними силами у виборчих комісіях усіх рівнів”, - підкреслив голова Політради блоку НУ-НС.