Соціалісти беруться подолати штампи

Соціалісти затрималися на старті виборчих перегонів, оскільки вважали, що вибори незаконні, але останні два місяці вони інтенсивно працюють. Про це повідомив журналістам у Чернігівському незалежному прес-центрі «Вибори-2007» міністр освіти і науки, кандидат у народні депутати від СПУ Станіслав НІКОЛАЄНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.НІКОЛАЄНКА, вже зараз соціалісти мають рейтинг приблизно 5,7%.

«Нам необхідно подолати штампи, прибиті до нас ЗМІ та політиками», - сказав він.

«Українська соціологічна служба дає нам 5,4% і є прогнози у зростанні на 1%», - уточнив міністр. Він вважає, що соціалісти на виборах випередять комуністів. «Але це трапиться за умови, якщо все буде по правді і не буде фальсифікацій», - уточнив С.НІКОЛАЄНКО, назвавши при цьому відомі йому факти використання представниками НУ-НС адмінресурсу та доведення відповідних відсотків представникам виконавчої влади.

Також він не виключає жорстких заходів з боку коаліції та соціалістів. «Якщо будуть зриватися вибори, ми будемо бойкотувати їх, або вживати інших заходів, що зараз відпрацьовують юристи, - запевнив С.НІКОЛАЄНКО.