Соціалісти беруться подолати штампи
Ніколаєнко сказав, скільки візьме СПУ
Соціалісти затрималися на старті виборчих перегонів, оскільки вважали, що вибори незаконні, але останні два місяці вони інтенсивно працюють. Про це повідомив журналістам у Чернігівському незалежному прес-центрі «Вибори-2007» міністр освіти і науки, кандидат у народні депутати від СПУ Станіслав НІКОЛАЄНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.НІКОЛАЄНКА, вже зараз соціалісти мають рейтинг приблизно 5,7%.
«Нам необхідно подолати штампи, прибиті до нас ЗМІ та політиками», - сказав він.
«Українська соціологічна служба дає нам 5,4% і є прогнози у зростанні на 1%», - уточнив міністр. Він вважає, що соціалісти на виборах випередять комуністів. «Але це трапиться за умови, якщо все буде по правді і не буде фальсифікацій», - уточнив С.НІКОЛАЄНКО, назвавши при цьому відомі йому факти використання представниками НУ-НС адмінресурсу та доведення відповідних відсотків представникам виконавчої влади.
Також він не виключає жорстких заходів з боку коаліції та соціалістів. «Якщо будуть зриватися вибори, ми будемо бойкотувати їх, або вживати інших заходів, що зараз відпрацьовують юристи, - запевнив С.НІКОЛАЄНКО.