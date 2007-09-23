Янукович попередив Ющенка: дехто не встигне з України виїхати

Партія регіонів України звернулася до правоохоронних органів з приводу можливих спроб блокувати підбиття підсумків виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ на мітингу на підтримку ПР в Севастополі.

«Ми звернулися зараз до правоохоронних органів – в Генпрокуратуру. Я звернувся до Президента ЮЩЕНКА і сказав: «Якщо тільки Ви підете на це, Ви повинні знати, що для Вас це закінчиться тим, що Ви не тільки програєте вибори, але дехто не встигне з України виїхати», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ звернувся з відкритим листом до В.ЮЩЕНКА, в якому звинуватив його в порушенні досягнутих домовленостей, українського законодавства, а також - моральних норм в політиці.

В.ЯНУКОВИЧ зазначає, що «нині довіра до виборчого процесу під загрозою». «Я висловлюю публічний протест через стурбованість щодо одержаної мною інформації про вказівки про порушення цілісності виборчого процесу. Як стало відомо, керівництво виборчих штабів Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і Блоку Юлії Тимошенко надає вказівки своїм представникам в дільничних комісіях не підписувати протоколи за підсумками голосування 30 вересня. В першу чергу, це торкається тих дільниць, де, як свідчать попередні соціологічні дані, може бути високим результат Партії регіонів. Згідно інформації, яка надійшла в Партію регіонів, відповідні доручення вже направлені в штаби опозиційних сил на місцях», - йдеться в листі лідера Партії регіонів до Президента України.