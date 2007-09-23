Литвин переконаний, що зірвати вибори неможливо
Це можна назвати «політичним діалогом»...
Лідер Блоку Литвина, голова Верховної Ради ІV скликання Володимир ЛИТВИН виключає зрив позачергових парламентських виборів, призначених на 30 вересня цього року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Чернівцях.
«Я переконаний, що це неможливо. Це був зондаж грунту, намагання висловити якісь застереження», - зауважив В.ЛИТВИН, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяву Партії регіонів про можливий зрив виборів. «Я думаю, що в українських умовах це можна назвати «політичний діалог», - сказав В.ЛИТВИН.
Він також переконаний, що вибори не будуть визначені недійсними через низьку явку виборців, оскільки, за соціологічними даними, близько 70% людей готові прийти на дільниці для голосування. «Я переконаний, що люди прийдуть на вибори», - наголосив В.ЛИТВИН.
На думку лідера Блоку Литвина, за дні виборчої кампанії, які залишилися до 30 вересня, люди остаточно визначаться і усвідомлять свою відповідальність за ту владу, яка є і яка буде сформована за підсумками виборів, а також за необхідність захистити свій вибір.