Литвин переконаний, що зірвати вибори неможливо

Лідер Блоку Литвина, голова Верховної Ради ІV скликання Володимир ЛИТВИН виключає зрив позачергових парламентських виборів, призначених на 30 вересня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Чернівцях.

«Я переконаний, що це неможливо. Це був зондаж грунту, намагання висловити якісь застереження», - зауважив В.ЛИТВИН, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяву Партії регіонів про можливий зрив виборів. «Я думаю, що в українських умовах це можна назвати «політичний діалог», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також переконаний, що вибори не будуть визначені недійсними через низьку явку виборців, оскільки, за соціологічними даними, близько 70% людей готові прийти на дільниці для голосування. «Я переконаний, що люди прийдуть на вибори», - наголосив В.ЛИТВИН.

На думку лідера Блоку Литвина, за дні виборчої кампанії, які залишилися до 30 вересня, люди остаточно визначаться і усвідомлять свою відповідальність за ту владу, яка є і яка буде сформована за підсумками виборів, а також за необхідність захистити свій вибір.