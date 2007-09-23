Богатирьова радить Ющенку, ”як порядній людині, піти у відставку”

Лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що критика Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу Центральної виборчої комісії підтверджує, що глава держави вважає себе вищим за будь-який закон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це вона заявила, коментуючи реакцію В.ЮЩЕНКА на рішення Центрвиборчкому щодо його участі у виборчій кампанії.

Р.БОГАТИРЬОВА відзначила, що Партія регіонів украй стурбована існуючою зневагою Президента України до основних демократичних принципів і норм. «Президент виступив з нападками на рішення ЦВК, яка визнала його винним у втручанні у виборчий процес. Він продовжує вважати себе вищим за будь-який закон. Це неприйнятно», - сказала вона.

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що не тільки ЦВК заперечує проти виборчого виконання Президентом норм Закону України «Про вибори народних депутатів». За її словами, Комітет виборців України (КВУ) чітко сказав, що Президент перетнув, принаймні, «етичні межі», беручи участь в кампанії від імені «помаранчевих» сил, порушуючи основні демократичні принципи.

Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що Президентові пора припинити свою партійну ангажованість і продемонструвати повагу до українського народу, його інститутів і демократії. Вона відзначила, що особливо турбує тактика «кавалерійського наскоку», що її використовує Президентом до того, які закони він має намір виконувати, а які - ігнорувати. «Ця зарозумілість призводить до недовіри народу і цинізму, що негативно впливає на демократичні інститути і демократію в Україні в цілому», - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що реакція Президента на рішення ЦВК має пояснення. «От уже другий тиждень він відкрито бере участь в передвиборчій кампанії, працюючи на певну політичну силу. Але згідно з усіма соціологічними прогнозами, всі його зусилля виявились марними – рейтинг даного передвиборчого блоку неухильно падає. А, отже, падає й особистий рейтинг його почесного голови, який, за всіма демократичними канонами, після виборів повинен, як порядна людина і відповідальний політик, піти у відставку», - переконана вона.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня ЦВК зобов`язала Президента утримуватись від участі в передвиборній агітації під час виборчого процесу.

Зокрема, Центрвиборчком визнав дії Президента щодо участі в передвиборній агітації у формі публічних закликів голосувати за НУ-НС такими, які не відповідають вимогам закону. Крім того, ЦВК вважає, що такі дії Президента є порушенням виборчого права громадян і їх законних інтересів і несумісні зі статусом глави держави.

22 вересня В.ЮЩЕНКО порадив ЦВК не політизувати свою роботу і відзначив, що в Конституції ніде не сказано, що глава держави перебуває поза політичним процесом. В.ЮЩЕНКО відзначив, що Президент не може бути поза політичним процесом. «Це не їх компетенція, давати такі рекомендації чи давати такі оцінки», - вважає він. При цьому В.ЮЩЕНКО порадив уважно прочитати Конституцію, відзначивши, що в ній закладено всі імперативні норми. «Якщо ви знайдете імперативну норму, де Президент України перебуває поза політичним процесом, то я хотів би з цим подискутувати», - сказав В.ЮЩЕНКО.