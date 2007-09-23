Цушко виграв апеляційний суд

Київський Апеляційний адміністративний суд відмінив постанову Адміністративного окружного суду за позовом блоку «Наша Україна - Народна самооборона» щодо незаконної агітації міністра внутрішніх справ, кандидата в народні депутати від СПУ Василя ЦУШКА.

Про це повідомляється на офіційному сайті Соціалістичної партії України.

Як наголошується в повідомленні, представники НУ - НС заявляли, що в телевізійному ролику В.ЦУШКО агітував за Соцпартію, використовуючи інформацію, яка стосується Міністерства внутрішніх справ. 18 вересня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив скаргу блоку НУ-НС і зобов`язав В.ЦУШКА під час передвиборчої агітації утриматися від використання інформації про його діяльність на посаді міністра внутрішніх справ.

20 вересня В.ЦУШКО заявив про свій намір оскаржити в судовому порядку дану постанову.

22 вересня Київський Апеляційний адміністративний суд ухвалив нове рішення, яким відмовив блокові «Наша Україна - Народна самооборона» в задоволенні позовної вимоги до В.ЦУШКА.

Рішення вступило в законну силу і не підлягає оскарженню.