Мороз: усі прекрасно розуміють, що просто все не буде

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ переконаний, що після виборів конфігурація політичних сил у парламенті не зміниться.

Як повідомляється на офіційному сайті Соціалістичної партії України, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Ніжині, що відбулась в рамках його робочої поїздки до Чернігівської області.

«Коаліція і у своєму політичному форматі, і у персональному складі залишиться майже тією ж», - сказав О.МОРОЗ.

Разом з тим, він зауважив, що «усі прекрасно розуміють, що просто все не буде». Лідер СПУ не виключив, що буде спроба «чи з того, чи з іншого боку не визнати вибори дійсними, або не визнати легітимність парламенту».

О.МОРОЗ припустив, що оскільки блок «Наша Україна - Народна самооборона» і Блок Юлії Тимошенко не сформують більшість, «вони можуть відмовитися скласти присягу і наполягати, щоб уся ця комедія, яка відбувається сьогодні, була повторена».

У такому разі, за його словами, планується реалізувати сценарій, відповідно до якого, новий парламент не створений, а попереднього ніби не існує, і тоді єдиним легітимним органом влади є Президент, розширені повноваження якого планується закріпити у Конституції, ухваленій на референдумі.

О.МОРОЗ зазначив, що з проведенням пленарних засідань 4 і 20 вересня Президента було позбавлено підстави приймати рішення про дострокове припинення повноважень парламенту, відповідно до статті 90 Основного Закону. «Тому, коли такий сценарій буде розігруватись, парламент буде працювати, і тоді Конституційний Суд повинен врешті-решт зробити висновок на основі депутатських подань щодо неконституційності президентських указів про дострокове припинення повноважень парламенту», - сказав він.