Луценко позитивно оцінює передвиборчу кампанію НУ-НС

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО позитивно оцінює передвиборчу кампанію політичної сили, яку він очолює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Житомирі.

«Я думаю, що ми змогли розповісти людям, що нашою головною метою є вирішення соціальних питань», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, наголосивши, що ключовими завданнями на цьому шляху є подолання корупції, а також кадрові зміни в Генеральній прокуратурі та МВС.

Лідер блоку також зазначив, що одним із першочергових завдань демократичної коаліції є ухвалення нової редакції Конституції, оскільки нині чинна трактується по-різному і містить суперечності.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, паралельно з цим необхідно буде прийняти «пакет соціальних реформ, адже часу для цього обмаль». При цьому Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що до цих реформ має бути застосований комплексний підхід.

Він наголосив, що новобраний парламент мусить також ухвалити новий проект Податкового кодекс, розроблений НУ-НС.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що Україна надалі не зможе виживати за рахунок «пострадянських монстрів» - промислових підприємств, які до того ж є монополістами, а тому акцент необхідно робити на підтримці малого та середнього бізнесу.

Він також вважає, що Україна має використовувати своє геополітичне становище, розвинуту енергетику і, насамперед, знання людей, тобто, пояснив Ю.ЛУЦЕНКО, в інтелектуальному плані Україна є найрозвинутішою державою в Європі.