Янукович вважає, що зірвати вибори можуть ”нелюди”

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що український народ не допустить фальсифікації результатів парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Миколаєві.

«Люди хочуть стабільності, і лише нелюди, які бажають зла українському народу, можуть зірвати й ці вибори. Якщо вони на це підуть - поставте це питання простим людям. Мені вони говорять – ми піднімемо всі регіони і підемо шукати правду. Але я думаю, що цього не станеться», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, всі відповідальні конструктивні політичні сили, які здатні об`єднатися, мають це зробити в ім`я майбутнього країни. «Ми повинні стабілізувати ситуацію не менше ніж на 5 років. І до чергових виборів не допустити ніяких дострокових виборів, а розвивати нашу країну і покращувати життя», - заявив лідер Партії регіонів.