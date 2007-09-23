Тимошенко шокували слова Ющенка

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО порадила Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ відкликати свій підпис під Меморандумом та Універсалом через порушення всіх домовленостей прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у неділю на прес-конференції у Тернопол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, лідер БЮТ нагадала, що 2 роки тому, 22 вересня, відбулася знакова подія для українських політиків - Президент України підписав Меморандум - так званий документ порозуміння - з В.ЯНУКОВИЧЕМ та Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цим документом Президент хотів знайти порозуміння між політичними силами, але на її думку, ці 2 роки втрачені для розвитку української демократії.

«2 роки - це тривалий час для того, щоб Президент України, його команда та весь політикум змогли чітко зрозуміти на досвіді з ким вони мають справу», - сказала лідер БЮТ.

«Президент після двох спроб - спочатку підписання меморандуму, а потім підписання універсалу – мав змогу побачити як все це знецінено та принижено особисто ЯНУКОВИЧЕМ та його братією», - додала вона.

«Я думаю, що саме в ці дні, тому що виповнилося два роки падіння та розчарування, Президент, як лідер країни, має визначитися і оголосити про те, що він і його команда не буде намагатися створити широку коаліцію з Партією регіонів. Я це кажу, виходячи з вчорашньої фрази Президента, опублікованій в газеті «Дзеркало тижня», - сказала лідер БЮТ і наголосила, що для неї стало шоковим висловлювання Президента про те, що наразі передчасно говорити про формат майбутньої коаліції.

Вона зазначила, що хотіла б, щоб В.ЮЩЕНКО публічно пояснив свою позицію.

Також лідер БЮТ прокоментувала цитату Президента у французькій газеті «Le Figaro», де він сказав, що не виключає створення коаліції між пропрезидентською фракцією і фракцією Партії регіонів.

«Я письмово, публічно звернусь до Президента, бо мене насторожують ці цитати», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона підкреслила, що є дуже багато цитат найближчого оточення Президента, які стосуються створення широкою коаліції «Нашої України» і Партії регіонів.