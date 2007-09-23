Гриценко не може погодитись з Януковичем

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що новий уряд по-іншому подивиться на видатки для армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у смт Новогуйвинськ Житомирської області.

«Я впевнений в тому, що новий уряд по-іншому подивиться на видатки для армії, тому що не можна обманювати людей, коли прем’єр-міністр зустрічається з представниками оборонних підприємств і говорить про те, що збільшуватиме кількість робочих місць і йтимуть нові замовлення, водночас, нинішній проект бюджету, внесений на розгляд Верховної Ради, не передбачає збільшення, а навпаки, зменшення таких видатків", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр також повідомив, що нинішній уряд заклав у бюджет-2008 менше коштів для будівництва житла для військових, аніж у нинішньому.

«З цим я не можу погодитись, саме тому на засіданні уряду я не підтримав проект бюджету на наступний рік, бо його треба кардинально виправляти. Саме тому я закликав ЯНУКОВИЧА або припинити говорити людям неправду, або краще закласти в проект бюджету на наступний рік таку кількість видатків, яка дозволить вирішити і питання бойової підготовки, і питання соціального захисту військовослужбовців" ,- додав А.ГРИЦЕНКО.