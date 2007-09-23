Партія регіонів встановлює сцену на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає "5-й канал", представники цієї політичної сили, присутні при зведенні майданчика, не дають ніяких коментарів і пояснень. Навколо ще не побудованої сцени встановили паркан.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня опівночі на Майдані Незалежності стався інцидент. Після того, як представниками блоку «Наша Україна – Народна самооборона» була встановлена перша конструкція сцени, туди прибули активісти Партії регіонів і почали встановлювати прямо посеред конструкцій свої намети.

За словами представника блоку “НУ – НС ” Ігоря ЖДАНОВА, аби уникнути зіткнень, сторони провели переговори і домовились про "нульовий варіант": НУ-НС прибирає сцену, відповідно прибираються намети Партії регіонів. А також домовилися провести за участю БЮТ переговори щодо використання Майдану в рамках передвиборчої агітації.