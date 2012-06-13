Перед грою з Францією розпочнеться акція солідарності з Тимошенко

23:18, 13 червня 2012
Політика
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В одному із старовинних округів французької столиці - VI окрузі Парижа - за кілька годин до матчу футбольних збірних України та Франції відбудеться акція солідарності з екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

"Мер паризького округу, представник консервативної партії "Спілка за народний рух" Жан-П'єр Лекок та голова Репрезентаційного комітету української громади Франції Наталі Пастернак представлять портрет Юлії Тимошенко, який буде розміщено на фасаді мерії Шостого округу Парижа", - йдеться у повідомленні.

За інформацією сайту Ю.Тимошенко, цей портрет був зроблений французьким фотожурналістом українського походження Кирилом Горішним, який є гарячим прихильником прав людини.

"Акція супроводжуватиметься презентацією фотографій українського журналіста Мустафи Найєма з судового розгляду справи Юлії Тимошенко. Виставка цих матеріалів, які будуть розміщені під аркою ратуші, триватиме з 15 до 21 червня", - йдеться в повідомленні.

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