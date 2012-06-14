"Свобода" вимагає припинити наступ на мову і державність

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники, серед яких були переважно представники ВО «Свобода», наголошували, що 13 червня виповнилося 22 роки, відколи над Житомиром замайорів жовто-блакитний стяг. Ця подія відбулася ще до проголошення незалежності України.

"22 роки тому на сесії Житомирської міської ради депутати від патріотичних сил зламали шалений опір радянської номенклатури, прийняли рішення про підняття національного прапора на міській раді та урочисто встановили його в залі зібрань. Міська рада Житомира тоді вирішила відзначати цей день як загальноміське свято", - сказав на віче голова житомирської „Просвіти”, краєзнавець Святослав Васильчук.

За його словами, останнім часом цей день намагаються видалити з людської пам’яті, всіляко його ігноруючи.

"До цього додались відверті наступи на українську мову. Тому громадські активісти Житомира вирішили провести віче, щоб відзначити день підняття прапора над Житомиром та привернути увагу до наступів на українську державність", - сказав С.Васильчук.

У заході взяли участь також депутати місцевих рад Житомирщини.