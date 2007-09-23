Кириленко відплатив Богатирьовій тією ж монетою

Голова політради блоку "Наша Україна- Народна Самооборона" В’ячеслав Кириленко вважає, що після виборів свою посаду має залишити прем’єр-міністр Віктор Янукович.

Про це він заявив у неділю, коментуючи в ефірі Житомирського телеканалу "Союз-ТВ" заяву Раїси Богатирьової про те, що після виборів президент має піти у відставку, повідомляє прес-служба НУ-НС.

"Після виборів має залишити свою посаду Віктор Янукович, тому що такою буде воля українського народу. Ми для цього докладемо всіх зусиль, говорячи правду про всі вже сьогодні 412 днів діяльності Януковича на посаді прем’єр-міністра", - наголосив Кириленко.

"На сьогоднішній день президент Ющенко є найбільш легитимна політична постать в країні. Він обраний всім українським народом і йому тільки першої каденції залишається більше 2,5 років", - підкреслив Кириленко.

"Всі ці заяви, які роблять представники ПР, спрямовані тільки на дестабілізацію ситуації в останній тиждень перед голосуванням на дострокових парламентських виборах", - вважає він.

Українська правда