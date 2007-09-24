Луценко просить не ризикувати, щоб не було ”чергового Мороза”

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО закликає виборців не голосувати “за дрібні партії”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в неділю на прес-конференції в Житомирі, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні всім зрозуміло, що до нового парламенту пройдуть три політичні сили - НУ-НС, БЮТ та Партія регіонів, а тому, зауважив лідер блоку, звертаючись до виборців, «прошу не ризикувати своїми голосами, голосуючи за дрібні партії, адже їх проходження може призвести до появи чергового МОРОЗА». «Тому голосування за дрібні партії є ризиком», - додав він.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що парламент VI скликання може пропрацювати до президентських виборів, а потім його знову переобиратимуть. Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що не бачить у цьому негативу, оскільки ця перспектива має стати стимулом для депутатів працювати краще.

Продовжуючи тему виборів Ю.ЛУЦЕНКО також висловив думку, що після парламентських виборів треба провести вибори до місцевих рад і за мажоритарною системою, а не за партійними списками, бо ця система себе не виправдала.