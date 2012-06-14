Депутат із ПР сказав, що лікування Тимошенко - справа не політиків

Це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Віктор Корж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, коментуючи заяву депутатів Європейського парламенту Ребеки Хармс і Вернера Шульца щодо лікування Ю.Тимошенко, член фракції Партії регіонів сказав: «Ми високо цінуємо бажання наших німецьких друзів посприяти швидкому одужанню Юлії Володимирівни. Впевнений, що вони щиро бажають добра і здоров'я колишньому прем'єр-міністру України. Проте на їхньому місці я б утримався від рекомендацій щодо курсу лікування пані Тимошенко».

В.Корж переконаний, що в цьому питанні компетентну раду можуть дати лише професійні медики. «Наскільки мені відомо, фрау Хармс за освітою - дизайнер, а герр Шульц – фахівець у галузі харчових технологій. Навіть не уявляю, як би вони сприйняли зауваження, наприклад, від льотчика-випробувача щодо їхньої професійної діяльності», - сказав В.Корж.

За його словами, активності європейських парламентаріїв у питаннях лобіювання інтересів засудженого екс-прем'єра України можна щиро позаздрити. «Складається враження, що наші німецькі колеги вже вирішили всі свої внутрішні проблеми, і тепер питання № 1 для них – це майбутнє Тимошенко», - заявив В.Корж

Він нагадав, що умови в клініці, запропонованій українською владою для лікування Ю.Тимошенко, відповідають всім медичним стандартам. «Це, до речі, визнали лікарі німецької клініки «Шаріте», які гідно оцінили зусилля, що докладаються владою України, аби забезпечити ув’язненій максимально комфортні умови», - наголосив В.Корж.