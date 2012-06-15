Кириленко вніс до мовного законопроекту 122 поправки

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

«Я використаю своє право на обґрунтування 122 поправок для того, аби ще раз донести всю правду про шкоду від мовного законопроекту «регіоналів» для українського народу, української економіки та єдності українського суспільства», - заявив В.Кириленко.

На його думку, якщо закон у нинішній редакції буде діяти хоча б один день, це може призвести до катастрофічних наслідків.

«У перші ж дні дії нового закону «регіонали» і «тушки» з місцевих рад одностайно визнають російську регіональною, а по суті державною у більшості областей. Щоб відмінити ці рішення, знадобляться місяці, а то й роки затяжної боротьби. Аби такого не сталось, ми повинні діяти», - підкреслив В.Кириленко.