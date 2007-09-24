Томенко підозрює, що у керівників держави будуть проблеми зі здоров`ям

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО звинувачує представників коаліції у невиконанні передвиборних обіцянок, оскільки проектом державного бюджету на 2008 рік передбачено збільшення фінансування пільг та преференцій для української влади приблизно на 1 млрд. грн.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Він наголосив, що БЮТ проаналізував проект держбюджету і виявив, що пряме збільшення фінансування органів центральної влади заплановане на суму 650 млн. грн., а 350 млн. грн. – сума, яка вже витрачається на фінансування пільг у поточному році.

Зокрема, за його словами, наступного року, згідно із проектом держбюджету-2008, на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Кабінету міністрів пропонується виділити 217 млн. 438 тис. грн., що порівняно з цим роком більше на 24%, Верховної Ради – 130 млн. 396 тис. грн. (20%), Президента України – 122 млн. 863 тис. грн.(6%).

Крім того, сказав М.ТОМЕНКО, на створення належних житлових умов народних депутатів передбачається виділити понад 44 млн. грн., забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом – понад 51 млн. грн., підтримку санаторно-курортних закладів ДУС - майже 87 млн. грн.

Заступник лідера БЮТ також наголосив, що на 33% планується збільшити фінансування стаціонарного медичного обслуговування народних депутатів і керівного складу державних органів влади, на 22,4% - їхнє поліклініко-амбулаторне обслуговування. “Очевидно, якісь складнощі після виборів відбудуться зі здоров’ям у керівного складу”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Суттєво, за його словами, зростуть і видатки на ремонтні роботи у санаторіях, де обслуговуються депутати і працівники інших центральних органів влади.

Як наголосив М.ТОМЕНКО, таким чином, проект державного бюджету на наступний рік свідчить, що всі обіцянки представників коаліції – Партії регіонів, СПУ та КПУ - про відміну пільг і преференцій українській владі були “елементом гри”. “Гра у ліквідацію пільг під час виборчої кампанії є не просто гра, а цинічний обман виборців”, - сказав він.

Тим самим, наголосив М.ТОМЕНКО, коаліція продемонструвала, що не збирається ліквідовувати пільги. “Не готові ще депутати з Партії регіонів жити в гуртожитках”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО зазначив, що збільшення фінансування в 1 млрд. грн. на пільги і преференції, стосується лише центральних органів влади, без урахування правоохоронних органів, міністерств, відомств та місцевої влади.

Як заявив М.ТОМЕНКО, БЮТ вбачає за доцільне направити ці кошти на фінансування освіти, культури та науки.