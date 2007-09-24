НУ-НС зібрав 5 млн. підписів за скасування депутатської недоторканності

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” зібрав вже 5 млн. підписів громадян за скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова Політради боку НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, підписи ставили не лише прихильники блоку НУ-НС, що в черговий раз говорить про правильність кроку, який зроблять в новому парламенті демократичні сили, скасувавши депутатську недоторканність та депутатські пільги.

«Ми наполягаємо, що в часі це має бути першим питанням», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, будуть скасовані всі депутатські пільги, серед яких, зокрема, надання матеріальної допомоги депутату в розмірі його зарплати до моменту його працевлаштування на новому місці; виплата 12-місячних окладів під час виходу депутата на пенсію; одноразова допомога в разі припинення повноважень Верховної Ради; безкоштовний проїзд; матеріальне і соціально-побутове забезпечення; безкоштовне житло з правом приватизації; грошова компенсація для створення побутових умов для народного депутата і членів його родини тощо.

У той же час присутній на прес-конференції лідер блоку НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що презентований днями урядом Віктора ЯНУКОВИЧА проект бюджету на 2008 рік включає в себе видатки на утримання народних депутатів. Це, за його словами, вчергове свідчить про популістські заяви Партії регіонів, в тому числі стосовно скасування депутатської недоторканності та пільг.

Разом з тим лідери блоку НУ-НС на прес-конференції поінформували, що одним з головних завдань нової ВР буде формування нової соціальної політики.

Так, зокрема, мінімальна зарплата зросте до 600 грн., середня – до 2 тис. 100 грн. При народженні дитини кошти родині будуть виплачені відразу в розмірі 40%, а решта протягом року сплачуватиметься рівними частками.

Також планується на 35% підвищити пенсію шляхом збільшення коефіцієнту нарахування та врахування трудового стажу.

Крім того, планується в соціальній програмі передбачити будівництво соціального житла, в тому числі для спеціалістів, які працюватимуть в сільській місцевості.

Як запевнили лідери блоку, всі ці кошти будуть передбачені в бюджеті на наступний рік.

У той же час, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що запропонований урядом нинішній проект бюджету-2008 у Верховній Раді шостого скликання прийнятий не буде.

У свою чергу Микола КАТЕРИНЧУК зазначив, що НУ-НС разом із Блоком Юлії ТИМОШЕНКО остаточно сформує програму соціально-економічного розвитку України на найближчі 5 років. Він зазначив, що Україна потребує модернізації, оскільки зараз вона живе за рахунок тих потужностей, які були створені за радянські часи, що сьогодні не дає країні можливості розвиватися.

Водночас М.КАТЕРИНЧУК висловився за те, щоб разом з бюджетом на наступний рік парламентом було прийнято розроблений проект Податкового кодексу.

Лідери блоку запевнили, що всі соціально-економічні пропозиції будуть виконані демократичними силами.