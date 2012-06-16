Кужель: влада тримає людей за бидло

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні, відвідуючи Полтаву і зустрічаючись з підприємцями.

За її словами, на парламентських виборах не буде протистояння між партіями, вирішуватиметься питання існування України.

«Це буде битва за Україну, тому якщо переможе ця влада, то України не буде, вони її розділять», - сказала О.Кужель.

Політик закликала всіх неодмінно прийти на вибори, акцентуючи на тому, що «поганих політиків вибирають порядні люди, які не ходять на вибори»:

«Сфальсифікувати можна тільки 10%, про це всі знають. Тому якщо прийде тільки 50%, то це буде перемога для влади. Якщо 80%, то це буде наша перемога. А голосувати украй необхідно, оскільки вони вже нічого не бояться, тому і тримають нас за "бидло". Останній приклад - це 12 тисяч соціальних працівників, які за наші гроші агітуватимуть за владу», - підкреслила О.Кужель.

Як повідомляв УНІАН, після рішення Сергія Тігіпка об`єднати «Сильну Україну» з Партією регіонів, О.Кужель склала свої повноваження заступника лідера партії і почала займатися створенням громадянського суспільства в Україні.