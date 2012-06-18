Литвин: У середу ВР розгляне питання про скасування недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Володимир Литвин сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітету парламенту.

Зокрема, зазначив спікер, згідно з рішенням парламенту, законопроект №10530 «Про внесення зміни до Конституції України (щодо недоторканності)» має розглядатися 20 червня Верховною Радою України.

Водночас, за словами голови ВР, поки що офіційно від профільного комітету не надійшли документи щодо розгляду цього законопроекту комітетом.

Разом з тим В.Литвин додав, що навіть якщо таких документів не буде, законопроект все одно розглядатиметься, оскільки є відповідне рішення ВР.

У свою чергу голова Комітету ВР з питань правової політики Сергій Міщенко сказав, що засідання комітету з даного питання відбулося 11 червня, і на ньому було ухвалено рішення щодо відповідного законопроекту. Він висловив здивування з приводу того, чому документи не надійшли до голови ВР, оскільки він ще на минулому тижні все оформив і передав, відповідно до регламенту ВР.

Зі свого боку лідер фракції НУ-НС Микола Мартиненко зазначив, що законопроект про скасування недоторканності Президента, народних депутатів та суддів внесений представниками опозиції.

Звертаючись до колег, М.Мартиненко запропонував, щоб у середу «всі дружно проголосували і показали дійсно позицію по цьому питанню», нагадавши, що «ще зовсім недавно більшість дуже активно виступала по цій тематиці».

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Верховна Рада відклала до 20 червня вирішення питання щодо розгляду змін до Конституції в частині скасування недоторканності Президента, народних депутатів та суддів.

Зокрема, було вирішено не голосувати тоді за включення до порядку денного сесії даного документа, автором якого є заступник голови ВР Микола Томенко, а відправити його до профільного комітету з тим, щоб до 20 червня було підготовлено висновок щодо цього законопроекту.