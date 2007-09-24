Янукович: регіоналів змусили піти на вибори

Партія регіонів погодилась на дострокові парламентські вибори, коли Президент Віктор ЮЩЕНКО віддав наказ внутрішнім військам рухатися на Київ. Про це сьогодні заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час прямого ефіру в Херсоні, відповідаючи на запитання, чому його партія погодилася взяти участь у позачергових виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «коли ми побачили, що ця помаранчева команда разом із білим братством підуть на все, що завгодно, навіть на громадянський конфлікт, і, не дай Боже, на громадянську війну, ми прийняли рішення йти на вибори».

«Тому вибори є, як кажуть реальністю, і 30 вересня український народ дасть відповідь цим популістам, авантюристам, артистам, як їх можна називати, я вважаю, людям, які втратили політичне обличчя, які штовхнули країну на чергову дестабілізацію. Політичну, і навіть економічну», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Хтось із них повинен відповісти за це. Це невеличка купка людей. Їх обличчя всі відомі», - додав лідер Партії регіонів.